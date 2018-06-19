Рейтинг одобрения Трампа достиг рекорда с начала его президентского срока

Не менее 45% американцев одобряют деятельность президента США Дональда Трампа, что является самым высоким показателем с момента его вступления в должность, свидетельствуют данные опроса аналитического агентства Gallup poll found.

Девяносто процентов одобряющих его деятельность — республиканцы. Отмечается, что независимо от деятельности Трампа, маловероятно, что он сможет получить большую поддержку среди демократов, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Gallup poll found также сообщает, что на протяжении всего срока президентства рейтинги Трампа были значительно ниже, чем у его предшественников.

Опрос проводился по телефону 11-17 июня 2018 года. В нем приняли участие 1511 человек. Статистическая погрешность составляет 3 процентных пункта.

В марте рейтинг одобрения Трампа, составленный по результатам опроса телеканала NBC и издания Wall Street Journal, составлял 43%.