В Белом доме объявили о старте создания военно-космических сил США

США находятся на начальной стадии создания военно-космических сил, как передает Арменпресс, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Президент (США Дональд Трамп ) дал поручение министерству обороны США начать этот процесс. Мы находимся на начальной стадии этого процесса. Мы будем работать с министерством обороны и соответствующими сторонами, чтобы это осуществить", - сказала С.Сандерс журналистам.

Ранее Трамп, выступая в Национальном космическом совете США, заявил, что отдал распоряжение приступить к формированию военно-космических сил США как нового рода войск.

он указал на необходимость сохранить лидерство США в космосе и не допустить превосходства там России и Китая.

Он также пообещал вновь отправить американскую экспедицию на Луну - впервые с 1972 года - и обеспечить долговременное присутствие США на спутнике Земли, что также окажет благотворное влияние на экономику.