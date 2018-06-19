Трамп пригрозил Китаю очередным масштабным повышением пошлин

Президент США Дональд Трамп объявил, что готов обложить 10-процентными пошлинами импортируемые китайские товары на сумму $200 млрд, как передает Арменпресс, об этом сообщил Белый дом.

Трамп заявил, что если Пекин в ответ на ранее объявленное повышение американских пошлин на китайские товары предпримет новые шаги в аналогичном направлении, "мы встретим их ведением дополнительных тарифов на товары еще на $200 млрд".

В заявлении Белого дома говорится, что Дональд Трамп уже дал указание торговому представителю США подготовить список китайских товаров, которые подпадут под новый виток роста пошлин

Как сообщалось, в пятницу Трамп уже объявил о введении 25-процентных пошлин на китайские товары стоимостью $50 млрд, Пекин ответил тем же в отношении импортируемых американских товаров.