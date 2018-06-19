Европейские индексы - 18-06-18
МОСКВА, 19 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 18 июня:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.36% и составил 12834.11 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.93% и составил 5450.48 пункта, британский FTSE снизился на 0.03% и составил 7631.33 пункта, а российский RTSI снизился на 1.47% и составил 1100.63 пункта.
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