Европейские индексы - 18-06-18

МОСКВА, 19 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 18 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.36% и составил 12834.11 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.93% и составил 5450.48 пункта, британский FTSE снизился на 0.03% и составил 7631.33 пункта, а российский RTSI снизился на 1.47% и составил 1100.63 пункта.