Гегам Бегларян назначен на должность руководителя администрации Аскеранского района: прежний руководитель уволился по собственному заявлению
Президент Республики Арцах Бако Саакян утвердил решение Правительства об освобождении Сергея Григоряна от должности руководителя администрации Аскеранского района согласно его собственному заявлению. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.
Бако Саакян утвердил и другое решение Правительства, согласно которому Гегам Бегларян назначен на должность руководителя администрации Аскеранского района.
В тот же день Бако Саакян посетил город Аскеран и представил сотрудникам райадминистрации Гегама Бегларяна, пожелав ему плодотворной работы.Глава государства выразил благодарность Сергею Григоряну за его деятельность.