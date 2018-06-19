Мундиаль-2018.Какие встречи состоятся сегодня

19-го июня, на 5-й день состязаний, двумя матчами завершается первый тур группового этапа чемпионата мира по футболу.



Как передает «Арменпресс», в Саранске, в 16։00 по ереванскому времени, стартует матч Колумбия - Япония. Эти сборные вошли в группу H.

В другом матче группы H встретятся сборные Польша и Сенегала. Встреча Польша - Сенегал состоится на стадионе «Спартак» в Москве и начнется в 19։00 по ереванскому времени.

Второй тур группового этапа ЧМ-2018 стартует матчем Россия - Египет. Матч Россия - Египет состоится в Санкт-Петербурге и начнется в 22։00 по ереванскому времени.