Представитель ЕС обеспокоен накоплением азербайджанской военной техники на границе с Арменией и на линии соприкосновения

Председатель Комиссии по парламентскому сотрудничеству Армения-Европейский союз Саджад Карим обеспокоен накоплением военной техники и человеческих ресурсов Азербайджана в нахичеванском участке границы с Республикой Армения и на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения. В ответ на вопрос Арменпресс представитель ЕС сказал, что во время своего пребывания в Армении был проинформирован об этом, и выразил надежду, что “ситуация будет ослаблена, и в рамках существующих переговоров стороны внесут больше вклада”.

“Помимо этого, мы рассмотрим, какая дополнительная поддержка может быть предоставлена тем механизмам, которые доступны в настоящее время. Используются выражения различной степени тяжести, некоторые формулировки дают повод на надежду, такие фразы давно не использовались”, - сказал Саджад Карим.

Он добавил, что будут поощрять стороны внести вклад в существующие процессы и перейти к окончательному мирному урегулированию.