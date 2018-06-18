Время в Ереване: 11:07:36,   18 Июнь

Представитель ЕС обеспокоен накоплением азербайджанской военной техники на границе с Арменией и на линии соприкосновения


Председатель Комиссии по парламентскому сотрудничеству Армения-Европейский союз Саджад Карим обеспокоен накоплением военной техники и человеческих ресурсов Азербайджана в нахичеванском участке границы с Республикой Армения и на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения. В ответ на вопрос Арменпресс представитель ЕС сказал, что во время своего пребывания в Армении был проинформирован об этом, и выразил надежду, что “ситуация будет ослаблена, и в рамках существующих переговоров стороны внесут больше вклада”.

“Помимо этого, мы рассмотрим, какая дополнительная поддержка может быть предоставлена тем механизмам, которые доступны в настоящее время. Используются выражения различной степени тяжести, некоторые формулировки дают повод на надежду, такие фразы давно не использовались”, - сказал Саджад Карим.

Он добавил, что будут поощрять стороны внести вклад в существующие процессы и перейти к окончательному мирному урегулированию.


Также по теме

... последнее новостей в сюжете "Карабахский вопрос"
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации