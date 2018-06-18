Манвел Григорян призвал коллег проголосовать за его лишение депутатской неприкосновенности

Задержанный депутат Национального Собрания Манвел Григорян направил письмо председателю парламента Армении Ара Баблояну, сообщает Арменпресс со ссылкой на Aysor.am.

«Я знаю о распространенных Службой национальной безопасности материалах и реакции общества.

Считаю необходимым отметить, что подобную реакцию можно было ожидать, если не представлены также контраргументы. А это можно сделать только в процессе глубокого, многостороннего и объективного предварительного следствия.

В ходе предварительного следствия я подробно представлю все необходимые доказательства, в том числе и документальные, о том, почему и как указанное имущество оказалось на складе, обслуживающем Союз добровольцев «Еркрапа», как оно постоянно использовалось для решения уставных задач этого союза. Не будем забывать, что Союз добровольцев «Еркрапа» был, остается и продолжит оставаться одним из столпов, содействующих безопасности Арцаха.

Поскольку у меня нет никакого намерения препятствовать предварительному следствию, призываю своих коллег дать согласие на то, чтобы меня лишили депутатской неприкосновенности, без моего присутствия. Уверен, что я восстановлю свое имя», - сказано в письме Манвела Григоряна.

В беседе с Арменпресс руководитель аппарата Национального Собрания Армении Арсен Бабаян сказал, что аппарат НС не получал официальных писем от Манвела Григоряна спикеру НС.