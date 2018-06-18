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Обсуждены вопросы расширения сотрудничества между правительством Армении и банком KfW


Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял делегацию во главе с региональным директором Немецкого банка развития (KfW) по странам Средней Азии и Южного Кавказа Олафом Зимелькой.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министр отметил, что правительство Армении придает важное значение активизации и развитию сотрудничества с банком, подчеркнув важную роль последнего в различных отраслях нашей экономики. Никол Пашинян подчеркнул необходимость повышения эффективности совместных кредитных программ и обеспечения продолжительности проектов. Глава правительства представил гостям приоритеты правительства, реализуемые реформы, в частности, шаги по улучшению предпринимательской среды и стимулированию инвестиций.

Подчеркнув, что партнерство с Арменией способствует развитию и укреплению армяно-немецкого сотрудничества, Олеф Зимелька добавил, что KfW готов содействовать расширению и укреплению взаимодействия.

Собеседники обсудили вопросы текущих и перспективных программ в сферах энергетики, сельского хозяйства, инфраструктур и представляющих взаимный интерес других областях.




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