У премьер-министра Армении обсуждены вопросы заготовки молока, экспорта фруктов, овощей и организации процесса ирригации

У премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоялось совещание с участием руководителей заинтересованных ведомств, в ходе которого были обсуждены вопросы, связанные с заготовкой молока, экспортом фруктов и овощей, а также организацией процесса ирригации.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, в частности, министр сельского хозяйства Артур Хачатрян, коснувшись проблемы заготовки молока, представил возможные причины, которые влияют на формирование цены на молоко. В этом контексте состоялся обмен мнениями, были представлены различные мнения и предложения. Премьер-министр Пашинян подчеркнул, что необходимо предпринять последовательные шаги по поддержанию стандартов всей продукции, производимой из молочных продуктов, и повышению осведомленности граждан. Никол Пашинян поручил с участием представителей соответствующих ведомств сформировать рабочую группу, которая подробно рассмотрит существующие проблемы и представит предложения по их решению, принимая во внимание важность защиты интересов фермерских хозяйств.

Было доложено, что в настоящее время на должном уровне организуется процесс экспорта фруктов и овощей. В частности, было сообщено, что по состоянию на 15 июня из республики было экспортировано 37,446 тонн фруктов и овощей против 28 651 тонны за аналогичный период прошлого года. В 2018 году уже экспортировано 14 652 тонны абрикосов по сравнению с 26 тоннами за тот же период 2017 года, а также 2237 тонн вишни против 420 тонн в прошлом году. Ответственные официальные лица отметили, что расширились также рынки экспорта. В частности, организуется экспорт не только в Россию, но и в Беларусь, Казахстан, Грузию, ОАЭ, США и другие страны. Премьер-министр Пашинян отметил важность продолжительного роста объемов экспорта и поручил ответственным лицам ежедневно держать в центре внимания все возможные проблемы, быть на прямой связи с иностранными партнерами для предотвращения разных возможных проблем.

“Во время визита в Россию был обсужден вопрос об экспорте, и там даже ожидают, что объемы нашего экспорта вырастут. У наших партнеров в России проблемы с наполнением рынка, и они надеются, что мы поддержим их в этом вопросе”, - сказал Пашинян, подчеркнув важность обеспечения соблюдения санитарных правил для экспортируемой продукции.

В связи с организацией ирригационного процесса было доложено, что процесс проходит на должном уровне, чему также способствуют благоприятные погодные условия. Премьер-министр в этом вопросе тоже подчеркнул необходимость организации ежедневной скоординированной работы.