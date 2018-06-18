Премьер-министр Армении принял делегацию депутатов Европарламента

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял делегацию Комитета Европарламента по иностранным делам.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министр поприветствовал визит депутатов Европарламента в Армению и подчеркнул важность активизации и дальнейшего развития сотрудничества. Никол Пашинян представил депутатам Европарламента процесс политических событий в нашей стране и подчеркнул, что одним из приоритетов правительства Армении является продолжительное развитие демократических институтов. В этом контексте глава правительства представил реформы и программы, предусмотренные в сферах борьбы с коррупцией, защиты прав человека, борьбы против монополий в экономике и других отраслях. Премьер-министр также представил свои наблюдения в связи с возможностями проведения внеочередных парламентских выборов и внесением изменений в Избирательный кодекс, подчеркнув, что их целью будет обеспечение и гарантирование организации свободных, справедливых и демократических выборов. “Цель наших шагов – осуществление реальных изменений в стране”, - сказал Никол Пашинян.

Депутаты Европарламента отметили, что внимательно следили за внутриполитическими событиями в Армении, подчеркнули важность и поприветствовали их мирное и ненасильственное завершение в рамках демократических принципов и Конституции. Они подчеркнули, что Европейский союз готов поддержать шаги правительства Армении по реализации реформ и способствовать развитию и укреплению демократии в Армении.

В ходе встречи премьер-министр ответил на ряд вопросов депутатов Европарламента, которые касались привлечения инвестиций привлекательности, улучшения предпринимательской среды, разграничения бизнеса и политики, развития гражданского общества, переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта и других тем.