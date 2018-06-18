По приказу начальника полиции Армении Валерия Осипяна, Саркис Мартиросян освобожден с должности начальника полиции Еревана и отправлен в кадровый запас полиции. Информацию об этом в беседе с Арменпресс подтвердил начальник Управления по связям с общественностью и СМИ полиции Армении Ашот Агаронян.

По его словам, другим указом начальника полиции, полковник Гриша Амирханян освобожден с должности начальника отдела "Маштоц" ереванского управления и отправлен в полицейский кадровый резерв.

По словам Агароняна, Осипян пока что никого не назначил на эти должности.