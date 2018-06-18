Молодые вертолетчики ЮВО приступили к полетам с грузами в горах Армении

Молодые летчики - выпускники 2018 года, прибывшие в эскадрилью армейской авиации российской авиационной военной базы Эребуни Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, приступили к полетам на вертолетах Ми-8МТШ с грузами на внешней подвеске в горных условиях.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, данные тренировочные полеты проводятся в рамках предотвращения пожароопасных чрезвычайных ситуаций, обучения прибывших летчиков и слаживания экипажей в случае возникновения внештатных ситуаций.

Молодые летчики под руководством опытных инструкторов отрабатывают задачи по взлету с грузом, посадке, полеты в наиболее вероятные районы возгорания, зависания в воздухе с тренировочными грузами весом 2-3 тонны. Также экипажи Ми-8МТШ выполняют нормативы по закреплению внешней подвески и перевозке грузов, имитирующих водосливные устройства.

Завершатся специальные тренировочные полеты с грузами на внешней подвеске в Закавказье проведением летно-тактического учения по ликвидации очагов условного возгорания на высокогорных полигонах «Камхуд» и «Алагяз» с использованием водосливных устройств и забором воды в водоемах.

К обучению полетов с грузами на внешней подвеске в горной местности привлечено до 100 военнослужащих ЮВО из числа летного и инженерно-технического состава соединения и около 20 единиц военной специальной и авиационной техники.