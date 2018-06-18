На нахичеванском участке наблюдается некоторое напряжение, но ситуация находится под контролем: замминистра
18:09, 18 Июнь, 2018
На нахичеванском участке армяно-азербайджанской границы наблюдается некоторое напряжение, но ситуация находится под контролем. Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами в Национальном Собрании сказал заместитель министра обороны Габриел Балаян.
“Вы знаете, что туда были приглашены журналисты и активные в соцсетях блогеры. Скажу, что на их участке есть определенные передвижения, но не за счет наших позиций или наших земель”, - сказал Балаян.
Заместитель министра заверил, что Вооруженные силы Армении полностью контролируют ситуацию, в чем убедились также приглашенные журналисты и блогеры.
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