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Экс-президенты Армении лишились звания почетных граждан Гюмри


На заседании 18 июня Совет старейшин Гюмри принял решение о лишении нескольких человек, в том числе бывших президентов Армении Сержа Саргсяна, Роберта Кочаряна и брата Сержа Саргсяна Левона Саргсяна, званий почетного гражданина Гюмри.

Как сообщает Арменпресс, было предложено посмертно лишить звания также экс-начальника Службы национальной безопасности Горика Акопяна, однако большинством голосов решение не было принято.




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