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Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Армении на уровне "B+" с позитивным прогнозом


Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Армении на уровне "B+" с позитивным прогнозом. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе агентства Fitch Ratings, рейтинги Армении уравновешиваются надежной структурой денежно-кредитной политики, сокращением внешнего дисбаланса, повышением уровня доходов на душу населения и показателями высокого бюджетного дефицита, ведущего к увеличению бремени государственного долга.

Отмечается, что консолидационный процесс в среднесрочном плане будет способствовать постепенному снижению госдолга и ослаблению дефицита текущего счета.




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