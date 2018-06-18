Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Армении на уровне "B+" с позитивным прогнозом. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе агентства Fitch Ratings, рейтинги Армении уравновешиваются надежной структурой денежно-кредитной политики, сокращением внешнего дисбаланса, повышением уровня доходов на душу населения и показателями высокого бюджетного дефицита, ведущего к увеличению бремени государственного долга.

Отмечается, что консолидационный процесс в среднесрочном плане будет способствовать постепенному снижению госдолга и ослаблению дефицита текущего счета.