Азиатские индексы - 18-06-18
ТОКИО, 18 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 18 июня на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.75% и составил 22680.33 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.98% и составил 1771.43 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 3021.90 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 30309.49 пункта.
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