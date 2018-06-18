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Азиатские индексы - 18-06-18


ТОКИО, 18 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 18 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.75% и составил 22680.33 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.98% и составил 1771.43 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 3021.90 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 30309.49 пункта.




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