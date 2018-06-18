Названы не снявшие ни одного провального фильма режиссеры
Портал Metacritic обнародовал список из 30 режиссеров, не снявших за свою карьеру ни одного провального фильма. При создании рейтинга учитывались фильмы, созданные после 1980 года и получившие на киноресурсе только положительные отзывы критиков, передает Арменпресс.
В перечень попали такие известные кинематографисты, как Джей Джей Абрамс(«Звездные войны: Пробуждение силы», «Миссия: невыполнима 3»), Уэс Андерсон(«Остров собак», «Отель "Гранд Будапешт"»), Квентин Тарантино («Криминальное чтиво», «Бешеные псы») и Мартин Скорсезе («Отступники», «Остров проклятых»).
Также в списке — Дени Вильнев, Эдгар Райт, София Коппола, Тодд Хейнс, ПолТомас Андерсон, братья Жан-Пьер иЛюк Дарденн и мультипликатор Хаяо Миядзаки. Плохих отзывов на свои работы избежали и режиссеры Жак Одиар, Асгар Фархади, Ноа Баумбак,Александр Пэйн, Рамин Бахрани, Эндрю Буджальски и Пон Джун-хо. Помимо этого, в топ попали Гай Мэддин, Бен Уитли, Нури Бильге Джейлан и Николь Холофсенер.