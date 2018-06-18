AFP: Шарль Азнавур возобновит мировое турне в сентябре

Французский шансонье Шарль Азнавур, получивший в мае перелом руки, возобновит мировое концертное турне в сентябре. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщило Agence France-Presse со ссылкой на представителей певца.

Ранее сообщалось о том, что Азнавур после паузы, связанной с травмой, выйдет на сцену 30 июня в Лондоне, однако врачи рекомендовали 94-летнему артисту повременить с концертной деятельностью.

"С момента несчастного случая, ставшего причиной двойного перелома плечевой кости, Шарль Азнавур идет на поправку, однако врачи посчитали, что процесс восстановления займет больше времени, чем ожидалось, и продлится до конца августа", - заявили представители шансонье.

Концерты, запланированные в Великобритании (Лондон, 30 июня), Испании (Марбелья, 14 июля), Германии (Регенсбург и Кельн, 21 июля и 4 августа соответственно) и Хорватии (Пула, 16 августа), отменены. "Певец сможет продолжить свое мировое турне в сентябре", - сообщили представители артиста. Ожидается, что Азнавур возобновит свою концертную программу с выступления в Сиднее, а затем даст концерты в Токио, Осаке, Киеве и Брюсселе. В конце года у него запланированы концерты во Франции.





