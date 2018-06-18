DPA: ХСС дал Меркель две недели на поиск европейского решения проблемы миграции

Правление Христианско-социального союза (ХСС) приняло в понедельник решение отвести канцлеру ФРГ Ангеле Меркель две недели на поиск общеевропейского решения проблемы нелегальной миграции. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на участников заседания руководящего органа ХСС.

Решение было принято консерваторами единогласно. Тем самым баварская партия фактически предъявила ультиматум главе правительства. Если до конца июня Меркель не удастся договориться с европейскими партнерами о более эффективных мерах противодействия нелегальной миграции, глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер (ХСС) в одностороннем порядке выпустит министерский указ, предписывающий федеральной полиции начать масштабный контроль на границе и высылку мигрантов, которые получили отказ в предоставлении убежища на территории ФРГ.