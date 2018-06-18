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Интернету предрекли полную остановку


Растущие объемы информации, передаваемые в рамках розничных блокчейн-транзакций, могут остановить работу глобальной сети. Как передает Арменпресс, об этом сообщается вдокладе Банка международных расчетов.

По мнению экспертов финансовой организации, программное обеспечение блокчейн-платформ и обработка розничных цифровых транзакций требует огромных мощностей. По мере распространения таких платежей может обрушиться вся технологическая инфраструктура: от отдельных гаджетов до крупных серверов. В документе утверждается, что обрабатываемые объемы информации могут привести к «остановке интернета».

 




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