Председатель НС Армении направил соболезнование в связи с кончиной Игоря Мурадяна
16:37, 18 Июнь, 2018
Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян направил соболезнование в связи с кончиной Игоря Мурадяна.
Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, в послании спикер, в частности, говорится:
“С глубокой скорбью узнал о безвременной кончине общественно-политического деятеля, депутата Верховного Совета Армении, одного из первых руководителей Арцахского движения Игоря Мурадяна.
Велик его вклад в дело защиты интересов армян Арцаха и развернувшееся общенародное движение в конце ХХ века.От имени НС РА и себя лично выражаю глубокое соболезнование родным и близким Игоря Мурадяна и желаю стойкости духа”.