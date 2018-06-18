Председатель НС Армении направил соболезнование в связи с кончиной Игоря Мурадяна

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян направил соболезнование в связи с кончиной Игоря Мурадяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, в послании спикер, в частности, говорится:

“С глубокой скорбью узнал о безвременной кончине общественно-политического деятеля, депутата Верховного Совета Армении, одного из первых руководителей Арцахского движения Игоря Мурадяна.

Велик его вклад в дело защиты интересов армян Арцаха и развернувшееся общенародное движение в конце ХХ века.

От имени НС РА и себя лично выражаю глубокое соболезнование родным и близким Игоря Мурадяна и желаю стойкости духа”.