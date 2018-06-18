В Армении с военнослужащими ЮВО проводится профилактика по противодействию наркомании

В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в рамках проведения месячника противодействия наркомании проводятся разъяснительные и пропагандистские мероприятия – «Армия против наркотиков».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, в военных гарнизонах г. Гюмри и г. Ереван офицерами отдела по работе с личным составом совместно с представителями военной прокуратуры и военной полиции проводится разъяснительная работа о вреде употребления и ответственности за хранение и распространении наркотических веществ.

С вновь прибывшими военнослужащими и проходящими службу по контракту военные медики и психологи регулярно проводят тестирование на предмет употребления наркотиков или психотропных веществ. Также в воинских частях проводится анонимное анкетирование военнослужащих, по результатам которого выясняется отношение к наркотикам личного состава и склонность к их употреблению.

В рамках проведения месячника «Армия против наркотиков» в российском соединении в Закавказье проводятся первенства по различным видам спорта с участием военнослужащих и представителей силовых структур двух стран. Помощник командира соединения по работе с верующими архимандрит Андрей (Вац) с военнослужащими, членами их семей и гражданским персоналом проводит разъяснительную миссионерскую работу о вреде наркотических веществ.