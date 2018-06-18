Google инвестирует $550 млн в китайский гигант электронной коммерции JD.com, как передает Арменпресс, об этом сообщила в понедельник китайская компания.

Согласно условиям сделки, Google получит 27,1 млн обыкновенных акций китайской компании.

"Партнерство с Google открывает широкий спектр возможностей для предоставления потребителям по всему миру высококлассного сервиса розничного шоппинга", - заявил директор по стратегическим вопросам JD.com Цзяньвэнь Ляо, чьи слова приводит сообщение. "Эта сделка - важный шаг на пути к модернизации всего мирового ретейла", - заявил менеджер.

Компании намерены совместно исследовать рынок розничной торговли: "Взаимодействие сторон будет основано на преимуществах JD.com в области логистики и технологических разработках Google". JD.com также "планирует запустить продажу некоторых товаров через Google Shopping (сервис Google для поиска продуктов по онлайн магазинам и сравнения цен между различными предложениями)".

JD.com была основана в 1998 году и считается одним из крупнейших продавцов в китайском интернете по модели B2C (business-to-consumer, "бизнес для потребителя") по объему транзакций.