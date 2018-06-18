Бако Саакян направил благодарственное письмо премьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну
16:25, 18 Июнь, 2018
18 июня Президент Республики Арцах Бако Саакян направил благодарственное письмо Премьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.
В письме говорится:
"Выражаю Вам искреннюю благодарность за принятие приглашения посетить Арцах 16-17 июня сего года.
Обсуждения, которые состоялись с Вами и возглавляемой Вами правительственной делегацией, были очень важными и содержательными.
Хочу также поблагодарить Вас за выраженную Вами в ходе нашей встречи позицию о том, что Вы приветствуете и придаете важность готовности Президента Арцаха осуществить реальные и содержательные изменения и безоговорочно содействуете в этом вопросе арцахским коллегам и главе государства, и что правительство РА однозначно поддерживает взятый нами политический курс.
Хотел бы подчеркнуть, что власти Арцаха и лично я безоговорочно содействуют укреплению демократии и законности в Армении, равно как и Вашей принципиальной политике, направленной на восстановление полноценного переговорного формата в процессе урегулирования азербайджано-карабахского конфликта.
Уверен, что и впредь тесное взаимодействие между двумя армянскими республиками еще более расширится во славу нашей родины и народа.
Вновь примите мою благодарность и теплые пожелания".