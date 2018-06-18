Меган Маркл надела платье не по размеру

Герцогиня Сассекская Меган Маркл пришла на свадьбу племянницы принцессы Дианы Селии Роуз Маккоркодейл и Джорджа Вудхауса в платье слишком большого размера. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Daily Mail.

Журналист Динах Ван Туллекен (Dinah Van Tulleken) раскритиковал бело-голубой цветочный наряд марки Oscar de la Renta и заявил, что жена принца Гарри «потерялась среди этих оборок». По его мнению, ей следовало надеть что-то более яркое и подчеркивающее талию. Он также заметил, что платье было подобрано явно не по размеру Маркл.

Длинное платье с запахом стоимостью более пяти тысяч долларов входит в коллекцию Resort 2019 Oscar de la Renta и пока не выставлено на продажу.

Свадьба Селии Роуз Маккоркодейл и Джорджа Вудхауса состоялась в субботу, 16 июня, в церкви Святых Андрея и Марии в деревушке Сток Рочфорд, Линкольншир, Великобритания.