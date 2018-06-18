Рост экономики Великобритании в 2018 году замедлится до минимума за 9 лет

Рост британской экономики в текущем году будет самым слабым с 2009 года, когда страна еще не оправилась после глобального финансового кризиса, из-за слабости потребительских расходов, торговли и инвестиций бизнеса,прогнозирует Ассоциация британских торговых палат (British Chambers of Commerce, BCC).

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, эксперты BCC ухудшили прогноз роста ВВП Великобритании на 2018 год с 1,4% до 1,3%.

Большинство экономистов ожидают ослабления подъема в Великобритании в ближайшие два года из-за ее выхода из Евросоюза (Brexit). Международный валютный фонд считает, что рост британской экономики будет самым слабым в Европе, если не считать Италию.

"Следующие два года станут временем испытаний для бизнеса в Великобритании", - заявил генеральный директор BCC Адам Маршалл.

Он призвал правительство страны не углубляться в излишние длительные дискуссии о процессе выхода из ЕС.