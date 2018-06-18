Министр иностранных дел Армении принял аккредитованных в ОБСЕ послов

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 18 июня принял постоянных представителей около двух десятков государств-участников ОБСЕ, находящихся в Ереване с региональным визитом.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Армении, приветствуя послов ОБСЕ, министр Мнацаканян подчеркнул, что Армения придает большое значение многостороннему сотрудничеству в рамках ОБСЕ, в результате которого в нашей стране были проведены важные реформы. Министр также отметил, что Армения, в свою очередь, приняла активное участие во всех трех измерениях деятельности организации и внесла свой вклад в повышение эффективности и репутации этой структуры.

Министр иностранных дел Армении представил собеседникам последние события в Армении, коснулся проводимых в стране реформ и программы нового правительства. В этой связи была особо подчеркнута роль гражданского общества и активной молодежи в Армении.

Послы ОБСЕ отметили, что после шестилетнего перерыва очередной региональный визит дает хорошую возможность на месте ознакомиться с внутриполитическими событиями в Армении и оценить положение региональной безопасности.

Участники встречи подчеркнули важность продолжения программ ОБСЕ в Армении. В этом контексте министр Мнацаканян выразил поддержку инициативам в этом направлении.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о приоритетах нового правительства Армении, региональных и международных развитиях и ОБСЕ.