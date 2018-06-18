Треть задержек авиарейсов в Европе связаны с забастовками диспетчеров во Франции

Ответственность примерно за треть задержанных авиарейсов в Европе в период с 2004 по 2016 год лежит на французских авиадиспетчерах. Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета Le Parisien со ссылкой на доклад финансового комитета Сената Франции.

"Каждый день забастовок во Франции оказывает намного более сильное влияние на движение в европейском воздушном пространстве, чем забастовки во всех других европейских странах", - приводит газета слова автора доклада - французского сенатора Венсана Капо-Канелля.

В опубликованном в понедельник докладе говорится, что французские авиадиспетчеры стали рекордсменами по количеству забастовок за этот период - в общей сложности они длились 254 дня.

"Наша страна несет ответственность за 33% задержек авиарейсов в Европе из-за работы диспетчеров", - добавил он. При этом сенатор отметил, что ежегодные потери авиакомпаний в связи с задержками оцениваются примерно в 300 млн евро.

Однако, по его словам, задержки авиарейсов связаны не только с забастовками, но и с устаревшим оборудованием, которое используют французские диспетчеры.