Число пострадавших от землетрясения в Японии выросло до 350 человек

Порядка 350 человек пострадали в результате землетрясения на западе Японии. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщает в понедельник телеканал NHK.

Ранее сообщалось о более чем 200 пострадавших.

Землетрясение привело к гибели трех человек. Девятилетняя девочка погибла по пути в школу, когда на нее рухнула стена, 80-летний мужчина умер по пути на волонтерскую работу, еще один 85-летний мужчина - в результате падения полки с книгами.

Подземные толчки спровоцировали три пожара, в 100 тыс. домов наблюдаются проблемы с газом и водой. Порядка 1,3 тыс. человек укрылись от землетрясения в эвакуационных центрах.

Из-за землетрясения 110 тыс. квартир и частных индивидуальных домов отключены от газоснабжения. На его полное восстановление уйдет не менее десяти дней, сообщил телеканал NHK. В зоне бедствия остались без электроэнергии 170 тыс. квартир, но сейчас подача электричества восстановлена. Спасены заблокированные люди в 163 лифтах, которые остановились после подземного толчка.

Жители некоторых населенных пунктов остались без воды из-за повреждения водопроводов. Снабжение сейчас наладили направленные в зону бедствия военные подразделения, они доставляют туда воду цистернами. Отменены занятия почти в 300 школах, в семи из них обнаружены трещины в стенах.

Метеорологическое агентство Японии предупреждает о возможности еще одного крупного землетрясения. Газета "Асахи симбун" со ссылкой на метеорологическое агентство сообщает, что жителей Осаки и соседних префектур предупредили, что в ближайшую неделю они могут ощутить повторные толчки.

В зоне бедствия временно приостановили работу сборочный завод автомобилестроительной компании Honda Motor в префектуре Миэ и предприятия Mitsubishi Motors в префектурах Киото и Сига.

После проверки взлетно-посадочных полос возобновили работу все аэропорты в зоне бедствия. Однако из-за сбоев в графиках полетов в аэропорту города Осака отменены 80 рейсов.

По данным национального метеорологического управления, выполняющего функции сейсмической службы, магнитуда землетрясения составила 6,1. Очаг стихии залегал на глубине 13 км на севере префектуры Осака. Как сообщает NHK, в связи с землетрясением при канцелярии премьер-министра Японии Синдзо Абэ работает кризисный штаб.



