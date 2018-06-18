Демократия – важный фактор стабильности и мира на Южном Кавказе: Армен Ашотян

18 июня председатель Постоянной комиссии НС по внешним связям А.Ашотян принял делегацию Европарламента во главе с председателем Постоянного комитета по внешним отношениям Д.МакАлистером. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Приветствуя гостей в НС, А.Ашотян обратился к внутриполитическим процессам в Армении, подчеркнув важность факта, что внешнеполитический вектор РА не претерпел кардинальных изменений.

Коснувшись Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА – ЕС, А.Ашотян особо выделил важность завершения процесса ратификации документа до выборов Европарламента в 2019 г.

В этом русле председатель комиссии подчеркнул необходимость весомого и адресного обращения Европарламента к национальным парламентам – во избежание неоправданных задержек в ратификации Соглашения.

В ходе встречи стороны затронули также положение Соглашения, стимулирующее укрепление парламентского сотрудничества между Европарламентом и НС РА. Обоюдно подчеркнута важность формата нового уровня парламентского сотрудничества, направленного на расширение парламентского компонента сотрудничества ЕС и РА.

Поднята также тема региональных развитий.

“Демократия – важный фактор стабильности и мира на Южном Кавказе”, - отметил А.Ашотян.