С 26-го по 28-е июня в столице пройдет культурная программа «Дни Санкт-Петербурга в Ереване»





Советник мэра Еревана Араик Котанджян доложил, что в административном районе Эребуни продолжается строительство нового парка, посвященного 2800-летию основания Еревана, а также ремонт Дома культуры.

Руководителям административных районов столицы и начальникам соответствующих управлений аппарата мэрии поручено продолжить строгий контроль над соблюдением качества и сроков текущих работ.

Касательно туристических информационных пунктов было доложено, что первый пункт уже работает по адресу ул. Налбандяна 2/1, а второй буден сдан в эксплуатацию до конца недели на территории, прилегающей к площади Франции. Ответственные лица доложили также, что в многолюдных местах столицы уже действуют 3 общественных туалета. Поручено продолжить сотрудничество с частным сектором в этом направлении для дальнейшего увеличения их количества.

Начальник управления здравоохранения аппарата мэрии Камсар Бабинян доложил, что с целью исключения случаев купания в искусственных водоемах в административных районах установлены знаки, запрещающие купание. В сотрудничестве с управлением города Ереван полиции РА среди населения ведутся объяснительные работы. Мэр поручил продолжить ежедневный контроль.

Начальник управления внешнего оформления и рекламы Араз Багдасарн доложил, что по поручению мэра Еревана и в сотрудничестве с частным сектором на территории, прилегающей к Лебединому озеру, установлены два больших экрана, на которых для жителей и гостей столицы обеспечена трансляция матчей Чемпионата мира по футболу. Во время перерывов между играми выступают диджеи, а каждое воскресенье будут выступать армянские бэнды.

В завершении рабочего совещания начальнику управления внешних связей аппарата мэрии мэр поручил создать рабочую группу и подготовиться к должной организации и проведению мероприятий, посвященных Дням Санкт-Петербурга в Еревана, которые пройдут с 26-го по 28-е июня. В ходе состоявшегося в мэрии Еревана рабочего совещания, которое вел мэр Тарон Маргарян, было доложено, что в рамках программ мэрии на 2018 год продолжаются работы по благоустройству улиц, строительству пандусов, ремонту подъездов и крыш многоквартирных жилых зданий, а также капитальный ремонт дворов и игровых площадок. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.Советник мэра Еревана Араик Котанджян доложил, что в административном районе Эребуни продолжается строительство нового парка, посвященного 2800-летию основания Еревана, а также ремонт Дома культуры.Руководителям административных районов столицы и начальникам соответствующих управлений аппарата мэрии поручено продолжить строгий контроль над соблюдением качества и сроков текущих работ.Касательно туристических информационных пунктов было доложено, что первый пункт уже работает по адресу ул. Налбандяна 2/1, а второй буден сдан в эксплуатацию до конца недели на территории, прилегающей к площади Франции. Ответственные лица доложили также, что в многолюдных местах столицы уже действуют 3 общественных туалета. Поручено продолжить сотрудничество с частным сектором в этом направлении для дальнейшего увеличения их количества.Начальник управления здравоохранения аппарата мэрии Камсар Бабинян доложил, что с целью исключения случаев купания в искусственных водоемах в административных районах установлены знаки, запрещающие купание. В сотрудничестве с управлением города Ереван полиции РА среди населения ведутся объяснительные работы. Мэр поручил продолжить ежедневный контроль.Начальник управления внешнего оформления и рекламы Араз Багдасарн доложил, что по поручению мэра Еревана и в сотрудничестве с частным сектором на территории, прилегающей к Лебединому озеру, установлены два больших экрана, на которых для жителей и гостей столицы обеспечена трансляция матчей Чемпионата мира по футболу. Во время перерывов между играми выступают диджеи, а каждое воскресенье будут выступать армянские бэнды.В завершении рабочего совещания начальнику управления внешних связей аппарата мэрии мэр поручил создать рабочую группу и подготовиться к должной организации и проведению мероприятий, посвященных Дням Санкт-Петербурга в Еревана, которые пройдут с 26-го по 28-е июня.