Время в Ереване: 11:07:36,   18 Июнь

СМИ: главу Audi задержали в связи с "дизельным скандалом"


Правоохранительные органы ФРГ задержали главу автоконцерна Audi Руперта Штадлера в связи с "дизельным скандалом". Как передает Арменпресс, об этом сообщила в газета Suddeutsche Zeitung.

"Мы можем подтвердить, что Штадлер был сегодня утром задержан. В настоящее время продолжается проверка обоснованности ареста", - приводит издание слова представителя Audi.

11 июня стало известно о том, что прокуратура Мюнхена возбудила дело в отношении Штадлера по подозрению "в мошенничестве и опосредованном подлоге" и провела обыски в его квартире. Глава Audi стал самым высокопоставленным сотрудником германского автоконцерна, который был до сих пор задержан в связи с "дизельным скандалом".

Кроме того, дело было ранее возбуждено в отношении еще одного члена правления компании Audi, которая входит в группу Volkswagen. В его квартире также прошли обыски.

 

 




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