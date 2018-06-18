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Шармазанов отбывает в Албанию


18-21 июня вице-спикер НС Э.Шармазанов будет находиться в Албании – для участия в работе 51-й пленарной сессии ПАЧЭС. Он примет участие в церемонии передачи председательства в ПАЧЭС от Албании к Армении, на которой выступит с речью. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Намечаются встречи с председателем парламента Албании Грамозом Ручи, главами делегаций РФ, Греции, Молдовы в ПАЧЭС.


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