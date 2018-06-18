А.Баблоян обратился к фракциям НС с предложением начать дебаты по ИК



В связи с необходимостью развязки сложившейся политической ситуации в стране, Председатель НС А.Баблоян обратился к фракциям НС с предложением начать дебаты по Избирательному кодексу (ИК), создав с этой целью рабочую группу. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.