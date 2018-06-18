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А.Баблоян обратился к фракциям НС с предложением начать дебаты по ИК


В связи с необходимостью развязки сложившейся политической ситуации в стране, Председатель НС А.Баблоян обратился к фракциям НС с предложением начать дебаты по Избирательному кодексу (ИК), создав с этой целью рабочую группу. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.


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