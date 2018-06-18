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"Москва никогда не видела такой вечеринки!"


В воскресенье вечером Никольскую улицу возле Красной площади в Москве захватил настоящий праздник. Сотни болельщиков из Мексики отмечали победу над сборной Германии, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу Мексики. "Мы уже побили чемпионов мира. Так что теперь мы победим!", - считает один из мексиканских фанатов.




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