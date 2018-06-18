"Москва никогда не видела такой вечеринки!"
В воскресенье вечером Никольскую улицу возле Красной площади в Москве захватил настоящий праздник. Сотни болельщиков из Мексики отмечали победу над сборной Германии, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.
Матч закончился со счетом 1:0 в пользу Мексики. "Мы уже побили чемпионов мира. Так что теперь мы победим!", - считает один из мексиканских фанатов.
- 15:02 Число пострадавших от землетрясения в Японии выросло до 350 человек
- 14:35 СМИ: главу Audi задержали в связи с "дизельным скандалом"
- 14:26 В Китае пассажиры остановили автобус с упавшим в обморок водителем
- 14:21 "Москва никогда не видела такой вечеринки!"
- 14:13 США и южнокорейские СМИ "увидели" тысячи ядерных и ракетных объектов в КНДР
- 14:09 Стокгольмский институт: ядерные державы продолжают модернизировать системы ядерного оружия
- 14:01 Армен Рустамян назвал факты, раскрытые СНБ Армении во владениях Манвела Григоряна, позором
- 13:50 Не думаю, что за содеянное должен отвечать только Манвел Григорян: Эдмон Марукян
- 13:44 Президент Ирана посетит Австрию
- 13:40 Зять испанского короля явился в тюрьму для отбывания заключения
- 13:39 На внеочередном заседании НС Армении будет обсужден вопрос о лишении Манвела Григоряна депутатского иммунитета
- 13:22 Наше законодательство обладает всем инструментарием для соразмерной оценки: Отклик Ара Баблояна на дело Манвела Григоряна
- 13:19 Facebook перестанет показывать несовершеннолетним рекламу аксессуаров для оружия
- 13:15 Макрон встретится с Папой Римским 26 июня
- 13:05 Бако Саакян направил телеграмму соболезнования родным Игоря Мурадяна
- 12:49 Южная Корея начала военные маневры по обороне спорных с Японией островов Токто
- 12:47 Министр ИД Армении Зограб Мнацаканян вскоре посетит Брюссель, Минск и Берлин
- 12:45 Если вина Манвела григоряна подтвердится, он должен будет ответить по всей строгости закона: РПА
- 12:30 Болгария ратифицировала Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Арменией и ЕС
- 12:23 Бако Саакян провел рабочее совещание
- 12:13 Дело депутата НС Армении Манвела Григоряна принято в ведение следователя ОСС Армении
- 12:06 Китай обнародовал список облагаемых пошлинами товаров из США на сумму $50 млрд
- 12:05 Генеральный прокурор Армении представил ходатайство о лишении Манвела Григоряна депутатского иммунитета
- 12:02 НС Армении может обсудить вопрос о лишении Манвела Григоряна депутатского иммунитета на внеочередном заседании: Эдмон Марукян
- 12:01 Сеул надеется в этом году добиться провозглашения окончания Корейской войны
- 11:56 Пресс-секретарь МИД Армении призывает не поддаваться азербайджанским фальсификациям и принимать за основу официальные данные МО Армении
- 11:48 СМИ: отряды сирийских курдов заняли район Дашиша на границе с Ираком
- 11:48 Подобные деяния не имеют оправданий: Шармазанов – о результатах обыска СНБ по делу Манвела Григоряна
- 11:36 На Гавайях из-за извержения вулкана появились опасные "волосы Пеле"
- 11:30 В Японии около 800 человек разместили в эвакуационных центрах
- 11:26 Президент Турции готов продлить режим чрезвычайного положения «в случае необходимости»
- 10:59 Кандидат от правой коалиции Иван Дуке победил на выборах президента Колумбии
- 10:54 Адвокат Манвела Григоряна прекратил оказание ему юридической помощи
- 10:46 Дом Лазарянов в Армянском переулке, от армянской культуры – до работы с туристами: посольство Армении в РФ выступает с туристическими программами
- 10:41 Пять мигрантов погибли в результате автоаварии в Техасе
11:52, 16.06.2018
Просмотрели 3006 раз В Индонезии гигантский питон проглотил женщину
16:18, 12.06.2018
Просмотрели 1321 раз Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил посольство РФ и поздравил руководство РФ с Днем России
14:32, 13.06.2018
Просмотрели 1242 раз Азербайджан не отводит от линии соприкосновения в Арцахе сконцентрированные здесь еще в апреле подразделения
15:13, 13.06.2018
Просмотрели 1102 раз Жирайр Сефилян освобожден из зала суда
15:27, 16.06.2018
Просмотрели 1097 раз Никол Пашинян и Бако Саакян посетили новую церковь Св.Вардананц в Чартаре