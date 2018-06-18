Стокгольмский институт: ядерные державы продолжают модернизировать системы ядерного оружия

Общее количество единиц ядерного оружия сокращается, в то же время все без исключения ядерные державы занимаются его модернизацией, поскольку не готовы в обозримом будущем отказаться от него. Эти выводы содержатся в очередном докладе о положении с ядерными вооружениями, опубликованном в понедельник Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (СИПРИ), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По его данным, на начало 2018 года девять ядерных государств - США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР - обладали 14 тыс. 465 единицами атомного оружия, что на 470 единиц меньше соответствующего показателя на начало 2017 года (14 тыс. 935).

Сокращение произошло благодаря России и США, на которые приходятся 92% всех ядерных боеприпасов и которые продолжили снижать их количество в соответствии с подписанным в 2010 году Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Авторы доклада отмечают, что, несмотря на некоторое сокращение своих арсеналов, и США, и Россия осуществляют программы по замене и модернизации ядерных боеголовок и средств их доставки (ракетных и авиационных), а также мощностей по их производству.

Хотя ядерные арсеналы других стран значительно меньше, все они также занимаются их совершенствованием и размещением или заявляют о подобных намерениях.

" программы модернизации ядерного оружия, реализуемые владеющими им странами, говорят о том, что реальный прогресс на пути к ядерному разоружению будет оставаться отдаленной целью", - считает старший сотрудник Программы СИПРИ по разоружению, контролю над вооружениями и программе нераспространения Шеннон Кайл.