Четкой договоренности о встрече глав МИД Армении и Азербайджана нет: Тигран Балаян
13:41, 18 Июнь, 2018
На данный момент нет четкой договоренности о встрече глав МИД Армении и Азербайджана. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян на брифинге 18 июня.По его словам, если будет окончательная договоренность, будет заранее сообщено о месте и времени. «Пока четкой договоренности нет», - заявил Тигран Балаян.
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