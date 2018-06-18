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Четкой договоренности о встрече глав МИД Армении и Азербайджана нет: Тигран Балаян


На данный момент нет четкой договоренности о встрече глав МИД Армении и Азербайджана. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян на брифинге 18 июня.

По его словам, если будет окончательная  договоренность, будет заранее сообщено о месте и времени. «Пока четкой договоренности нет», - заявил Тигран Балаян.


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