Facebook перестанет показывать несовершеннолетним рекламу аксессуаров для оружия

Администрация Facebook намерена ввести запрет на показ несовершеннолетним пользователям рекламы различных аксессуаров для оружия в свете участившихся случаев стрельбы в американских школах. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в воскресенье интернет-портал The Verge.

Как пояснил официальный представитель соцсети, запрет на любую рекламу огнестрельного оружия в Facebook уже действует. Однако сейчас ничего не мешает производителям демонстрировать такие товары, как кобуры, подствольные фонарики, дополнительные магазины. Не включены пока в черный список и футляры для оружия или прицелы.

С 21 июня рекламу всей указанной продукции перестанут показывать пользователям младше 18 лет. На аудиторию старше указанного возраста правила не распространяются.

В американских школах в последние годы произошло несколько инцидентов со стрельбой. Один из последних случился 17 мая в одной из школ Санта-Фе (штат Техас), где 17-летний учащийся застрелил девять учеников и преподавателя.