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Макрон встретится с Папой Римским 26 июня


Папа Римский Франциск примет президента Франции Эмманюэля Макрона 26 июня в ходе официального визита французского лидера. Как передает Арменпресс, об этом сообщили в понедельник в Елисейском дворце.

"В рамках официального визита президент Республики посетит Святой Престол во вторник, 26 июня 2018 года, - отмечается в коммюнике администрации главы Французской Республики. - Во время этого визита президент будет принят Папой Римским Франциском, а затем он переговорит с государственным секретарем Ватикана Пьетро Паролином".

О готовящемся визите Макрона сообщил в конце мая Ватикан.



 

 

 




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