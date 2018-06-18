Макрон встретится с Папой Римским 26 июня

Папа Римский Франциск примет президента Франции Эмманюэля Макрона 26 июня в ходе официального визита французского лидера. Как передает Арменпресс, об этом сообщили в понедельник в Елисейском дворце.

"В рамках официального визита президент Республики посетит Святой Престол во вторник, 26 июня 2018 года, - отмечается в коммюнике администрации главы Французской Республики. - Во время этого визита президент будет принят Папой Римским Франциском, а затем он переговорит с государственным секретарем Ватикана Пьетро Паролином".

О готовящемся визите Макрона сообщил в конце мая Ватикан.





