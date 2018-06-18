Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с делегацией ОБСЕ, возглавляемой Вероник Роже-Лакан. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении.

Армения придает важность тесному сотрудничеству и конструктивному диалогу с ОБСЕ и странами-участниками этой организации, заявил в понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с делегацией ОБСЕ во главе с Вероник Роже-Лакан.Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Пашинян обсудил с членами делегации внутриполитические развития в Армении, внешнеполитические приоритеты и ответил на ряд интересующих опросов. В частности, речь шла о деятельности и программах правительства Армении в политической и экономической сферах, а также реформам, запланированным для развития демократических институтов.По просьбе дипломатов глава правительства представил свои наблюдения по организации внеочередных парламентских выборов в Армении и внесению изменений в Избирательный кодекс, борьбе с коррупцией и монополиями, улучшению бизнес-среды.Пашинян затронул также темы переговорного процесса карабахского урегулирования, армяно-турецких отношений, представил нынешний этап отношений с Россией, Евросоюзом, США и другими странами.Роже-Лакан поблагодарила премьер-министра за честный и прямой диалог, подчеркнув, что ОБСЕ готова развивать и углублять взаимоотношения с Арменией для поддержки реформ правительства РА