Бако Саакян направил телеграмму соболезнования родным Игоря Мурадяна
13:05, 18 Июнь, 2018
18 июня Президент Республики Арцах Бако Саакян направил телеграмму соболезнования родным Игоря Мурадяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.
В телеграмме говорится:
"В Арцахе с глубокой болью узнали о смерти известного общественно-политического деятеля Игоря Мурадяна.
Преждевременно ушла из жизни личность - один из лидеров Арцахского национально-освободительного движения, который сделал все возможное для защиты законных интересов арцахцев, вставших на путь строительства свободной и независимой Республики Арцах.
От имени народа, властей Республики Арцах и от себя лично выражаю в этот тяжелый момент невосполнимой утраты соболезнования всем родным и близким покойного, желаю стойкости и силы духа".