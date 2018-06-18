Министр ИД Армении Зограб Мнацаканян вскоре посетит Брюссель, Минск и Берлин

Министр ИД Армении Зограб Мнацаканян до конца текущего месяца посетит Брюссель, Минск и Берлин. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сообщил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян 18 июня на брифинге.

20-21 июня запланирован визит министра в Брюссель, где состоится первое заседание Совета сотрудничества. И встречи с высокопоставленными представителями ЕС. 22 июня глава МИД примет участие в неофициальной встрече министров иностранных дел ОДКБ в Минске. 28-29 запланирован визит в Берлин.

29 июня в Ереване пройдет заседание с участием делегаций стран ОЧЭС.

«Сегодня в Ереван прибыли представители из числа послов 22 стран, аккредитованныхв ОБСЕ. Они встречаются с премьер-министром, запланированы встречи с министром ИД, в НС Армении, а также с представителями общества»,- сказал он.

Кроме того, по его словам, 27-го июня в Ереване состоится заседание совмина ОЧЭС, и сюда приедут делегации всех стран этой организации.