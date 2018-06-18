Армен Саркисян посетит Великобританию, Францию и США

Президент Армении Армен Саркисян 18 июня отбыл за рубеж. Он посетит Великобританию, Францию и США. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

В Великобритании Саркисян проведет ряд официальных и неофициальных встреч, его примут в Букингемском дворце. В качестве бывшего посла Армении в Великобритании он проведет также прощальные встречи в МИД.

«Из Лондона президент Армении отправится во Францию, где встретится с представителями деловых кругов этой страны и обсудит с ними возможности осуществления инвестиций в экономику Армении.

В Париже у президента Армении состоится также рабочая встреча с генеральным секретарем Всемирной организации Франкофонии Микаэлем Жаном. Будут обсуждены вопросы, связанные с проведением 7-12 октября в Ереване саммита Франкофонии.

А уже 26 июня Саркисян отравится в Вашингтон, где в Смитсоновском институте примет участие в ежегодном фестивале «Национальная жизнь», посвященном армянскому культурному наследию.

В Сенате США Саркисян примет участие и в приеме, организованном по случаю 100-летия Первой Республики Армения.

В рамках визитов возможны и встречи вежливости президента Армении с главами МИД этих государств», - отмечено в сообщении пресс-службы Саркисяна.