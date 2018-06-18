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Сеул надеется в этом году добиться провозглашения окончания Корейской войны


Правительство Южной Кореи поставило цель в нынешнем году добиться формального окончания Корейской войны 1950-1953 годов. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила в понедельник глава МИД страны Кан Гён Хва.

"Стремиться в этом году — цель нашего правительства", — приводит слова министра южнокорейское агентство Рёнхап.

Формально война в Корее еще не окончена, боевые действия прекратились подписанием соглашения о перемирии. Все попытки КНДР добиться от США подписания договора о мире в Вашингтоне до сих пор отвергались. Однако на первой в истории американо-северокорейской встрече на высшем уровне в Сингапуре 12 июня президент США Дональд Трамп заявил, что готов обсуждать договор о мире с КНДР.

После прихода к власти в Южной Корее президента Мун Чжэ Ина началось потепление отношений между Севером и Югом. За этот год состоялось уже два саммита лидеров республик в переговорном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне — в апреле и мае.

 

 




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