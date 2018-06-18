Пресс-секретарь МИД Армении призывает не поддаваться азербайджанским фальсификациям и принимать за основу официальные данные МО Армении

Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян назвал фальсификациями распространяемые азербайджанской прессой сведения о захвате 11 тысяч гектаров земли в Нахиджеване. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами 18-го июня. «В последний раз мы говорили с коллегами из МО Армениии полчаса назад. Распространяемые азербайджанской прессой сведения о захвате 11 тысяч гектаров земли в Нахиджеване, о жарких боях, о планируемом наступлении являются фальсификациями, прошу вас принимать за основу официальные данные МО Армении, которые за эти годы не давали повад для сомнений»,- сказал он.

По его словам, задачей номер один, стоящей перед МИД Армении, является оповещение международного сообщества о скапливании на границах Армении и на линии соприкосновения в НКР боевой техники и живой силы противника, что они и делают.

Что же касается того, что Азербайджан делает все это в то время, как в регионе находятся сопредседатели Минской группы ОБСЕ, то Тигран Балаян сказал:»,- сказал он.