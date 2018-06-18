Время в Ереване: 11:07:36,   18 Июнь

Пресс-секретарь МИД Армении призывает не поддаваться азербайджанским фальсификациям и принимать за основу официальные данные МО Армении


Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян назвал фальсификациями распространяемые азербайджанской прессой сведения о захвате 11 тысяч гектаров земли в Нахиджеване. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами 18-го июня. «В последний раз мы говорили с коллегами из МО Армениии полчаса назад. Распространяемые азербайджанской прессой сведения о захвате 11 тысяч гектаров земли в Нахиджеване, о жарких боях, о планируемом наступлении являются  фальсификациями, прошу вас принимать за основу официальные данные МО Армении, которые за эти годы не давали повад для сомнений»,- сказал он.

По его словам, задачей номер один, стоящей перед МИД Армении, является оповещение международного сообщества о скапливании на границах Армении и на линии соприкосновения в НКР боевой техники и живой силы противника, что они и делают.

Что же касается того, что Азербайджан делает все это в то время, как в регионе находятся сопредседатели Минской группы ОБСЕ, то Тигран Балаян сказал: «Наща позиция публичная, мы особо прокомментировали инцидент с убийством военнослужащего накануне визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ, что в очередной раз демонстрирует пренебрежение Азербайджана взятыми на себя обязательствами, в первую очередь, по отношению к сопредседателям и институту посредничества сопредседательства»,- сказал он.


Также по теме

... последнее новостей в сюжете "Карабахский вопрос"
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации