Золотые пряди, которые местные жители находят на Большом острове, не что иное, как нитевидная форма лавы, по свойствам похожая на стекловолокно. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Live Science.

Образования, названные в честь полинезийской богини вулканов Пеле, могут быть опасными для жителей Гавай, использующих дождевую воду для питья, в которую и могут попадать "волосы", разносимые ветром. В пищеводе или желудке лава может произвести такой же эффект, как кусочки стекла.

Тем не менее, во время нынешнего извержения вулкана пока не известно о пострадавших от "волос Пеле" людях или животных.