Президент Турции готов продлить режим чрезвычайного положения «в случае необходимости»

Президент Турции Эрдоган, выдвинутый партией власти «Справедливость и развитие» (AKP) кандидатом в президенты на выборах, которые пройдут 24-го июня, пообещал, что после выборов он сразу отменит режим чрезвычайного положения в стране.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство t24.com.tr.

Однако, позабыв про это свое обещание. Эрдоган вновь заявил, что готов продлить режим чрезвычайного положения «в случае необходимости, если будет необходимо обеспечить эффективность в борьбе с терроризмом».

Обращаясь к общественности, он уверил, что режим чрезвычайного положения никак не отразится на обычной жизни в стране.

Он заявил также, что Турция никогда не ослабит внимание в борьбе с терроризмом, и, «в случае необходимости», он готов продлить режим чрезвычайного положения в стране.

«Введение режима чрезвычайного положения в стране не проблема, надо будет – снова введем»,- сказал он.

Режим чрезвычайного положения в Турции продлевали 7 раз. Впервые он был введен после подавления попытки военного переворота в 2016 году.Вечером 15-го июля власти Турции заявили о попыке военного переворота в стране; в свою очередь, военные сделали сообщение о том, что взяли власть в свои руки. Утром 16-го июля повстанцы начали сдаваться, попыка военного переворота была подавлена.

Власти обвинили в организации попытки переворота Фетулла Гюлена – лидера религиозной организации «Хизмет Харекети», считающегося нурсистским (нурчулар), ппропагандирующего ислам. Гюленовцы пропагандируют тершимость, межконфессиональный диалог, совместимость ислама и демократии.

По обвинению в участии в попытке государственного переворота были арестованы, уволены и подвергаются гонениям тысячи последователей Гюлена и те, кого подозревают в связях с ним и с движением«Хизмет Харекети».

После подавления попытки переворота чрезвычайное положение впервые объявили 20-го июля, затем его продлевали после истечения каждого 90-дневного срока. Последний –третий раз, чрезвычайное положение объявили 18-го апреля. Власти объясняют это необходимстью борьбы с террористическими группировками.