Кандидат от правой коалиции Иван Дуке победил на выборах президента Колумбии

Кандидат от правой партии "Демократический центр", бывший сенатор Иван Дуке побеждает по итогам второго тура выборов президента Колумбии. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом свидетельствуют предварительные результаты прошедшего в воскресенье голосования, опубликованные на сайте Национального управления по записи актов гражданского состояния после обработки бюллетеней.

Согласно этим данным, за Дуке проголосовали 53,97% избирателей. Его соперника, экс-мэра Боготы Густаво Петро, представляющего левую коалицию, поддержали 41,81%. Против всех проголосовали 4,2%. Явка составила 53%.

Петро признал победу Дуке во втором туре выборов.

Избранный президент Колумбии Иван Дуке заявил о необходимости внесения поправок в соглашение о мире с бывшей повстанческой организацией "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК). Соответствующее заявление он сделал в воскресенье, выступая перед своими сторонниками после объявления результатов выборов.

"Мы ценим этот мир, который нуждается в поправках, и эти поправки будут, чтобы настоящие жертвы были в центре внимания", - сказал он.