В поисках собственной идентичности: Ребекка представит в Армении историю своей семьи

Проживающую во Франции фотографа Ребекку Топакян в Армению привели поиски собственной идентичности. 20-го июня в ереванском офисе АОДС, в рамках дней Франкофонии, откроется выставка «Гюлизар и другие любовные истории». 29-летняя Ребекка рассказывает в ней историю своей семьи, раскрывая свои амянские корни.

«Мой дед был стамбульским армянином, он никогда не рассказывал о своем прошлом, я не говорю по армянски, не росла в поле армянской культуры. Сюда я впервые приехала год назад, и начала проект о своей семье. В основе проекта – история моего деда и его семьи»,- рассказала она в беседе с «Арменпресс».

В экспозици есть снимки прошлые и сделанные в Армении в настоящее время.

«Мы ничего не знали о своих армянских корнях. До нас дошла лишь одна сказочная история: мой пра-прадед Карапет был в Стамбуле «королем бастурмы». Он полюбил принцессу по имени Гюлизар. Родители не отдавали ее за него, и он похитил ее на коне. Это и есть отправня точка моего проекта – единственная семейная история, известная мне»,- говорит Ребекка.

Она сфотографировала многих известных ей и незнакомых армянских мужчин, всего 48 портретов. Разместила семейные фото на обсидиановых камнях.

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Роза Григорян

Фото – Ребекки Топакян и Эдуарда Сепетчяна